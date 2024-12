Bom Dia!

“A maturidade ensina que, às vezes, você tem que aprender a ficar em silêncio, mesmo quando você tem muito a dizer.” (Jey Leonardo).

O ser humano é essencialmente comunicação. Falamos através das palavras, do olhar, dos gestos, da postura do corpo e, também, através do silêncio. Porém, nem sempre as palavras têm o poder que acreditamos. Há momentos em que o silêncio diz mais do que qualquer frase bem elaborada.

É na quietude que a maturidade se revela, mostrando que nem toda verdade precisa ser dita e que nem todo impulso deve ser seguido. Ficar em silêncio não é sinal de fraqueza ou submissão; pelo contrário, é uma demonstração de força interior, de autocontrole e de compreensão das situações ao nosso redor.

Muitas vezes, a escolha de calar é o maior presente que podemos dar a nós mesmos e aos outros. A maturidade nos ensina que o silêncio pode ser um escudo contra conflitos desnecessários, uma pausa necessária para reorganizar pensamentos e um espaço para ouvir mais atentamente.

Quando resistimos à urgência de falar, damos a chance ao outro de se expressar, de compartilhar sua verdade. E é nesse espaço que encontramos o equilíbrio nas relações, que cultivamos empatia e construímos pontes ao invés de muros. Ficar em silêncio é aprender a lidar com o tempo, com a espera e com o respeito mútuo. Às vezes, sentimos que nossas palavras poderiam resolver tudo, mas esquecemos que as palavras, ditas no calor do momento, podem machucar mais do que curar.

O silêncio, por sua vez, traz consigo uma sabedoria que nos ajuda a escolher o momento certo para falar, se isso for realmente necessário. Ele nos dá tempo para refletir, para olhar para dentro e para perceber que, muitas vezes, é no silêncio que encontramos as respostas mais profundas. Que possamos, a cada dia, aprender a valorizar o silêncio como uma ferramenta de paz e sabedoria.

Ficar em silêncio não significa omissão, mas sim um gesto de cuidado, de autocontrole e de respeito por nós mesmos e pelos outros. Que essa maturidade nos guie em nossas escolhas, trazendo harmonia e serenidade para nossa caminhada. Os nossos maiores problemas quase sempre são originados pelo excesso de palavras. Então, saudemos o silêncio de cada dia.