Não somos definidos pelas perdas, mas pela capacidade de preservar aquilo que nos move

Bom Dia! Um novo dia e uma nova semana estão diante de nós. Vibremos com esta oportunidade. Estamos nos aproximando do Natal. Que possamos nos preparar também espiritualmente para o nascimento do Menino de Belém. Vivamos com alegria e com esperança. Feliz dia!

“Eu bem sei que a vida irá sempre me oferecer algumas coisas, mas também irá tirar outras. Tomara que ela nunca me tire a esperança, os sonhos e a fé.” (Ita Portugal).

Os nossos dias são feitos de encontros e desencontros, chegadas e partidas, perdas e ganhos. É necessário muita sabedoria para saber administrar as diferentes situações, sem ter que contabilizar prejuízos. Algumas vezes, as perdas se tornam ganhos. Mas nem sempre é assim. O desafio é estar atento para exercitar a lucidez em cada situação. Que nossas escolhas e decisões possam ser refletidas e questionadas. Porém, nem tudo o que carregamos permanecerá conosco ao longo da jornada.

Algumas coisas se vão, deixando saudade ou alívio, enquanto outras chegam para renovar a nossa caminhada. Mas existem elementos inabaláveis que resistem ao tempo e às mudanças: a esperança, que ilumina os dias nublados; os sonhos, que nos fazem olhar para o horizonte com coragem; e a fé, que nos dá força mesmo nas adversidades. Esses pilares não se quebram diante das perdas, mas nos ajudam a enxergar além das circunstâncias, lembrando-nos de que o essencial está dentro de nós. Quando enfrentamos dias de incertezas, é fácil nos concentrarmos no que foi tirado ou no que ainda falta.

Mas a verdadeira força está em valorizar aquilo que permanece, o que nos sustenta e nos impulsiona a seguir. A esperança nos dá resiliência, os sonhos nos convidam a avançar e a fé nos conecta com algo maior, garantindo que, mesmo nas tempestades, não estamos sozinhos. O que a vida tira, por mais doloroso que seja, pode abrir espaço para o que realmente importa, e, no processo, nos ensina a diferenciar o essencial do passageiro.

Que possamos lembrar que não somos definidos pelas perdas, mas pela capacidade de preservar aquilo que nos move. A esperança, os sonhos e a fé são companheiros que nos fortalecem, nos inspiram e nos guiam para além das dificuldades. Eles são a certeza de que, independentemente do que a vida ofereça ou leve, o que realmente importa estará sempre seguro dentro de nós. Sejamos capazes de recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias.