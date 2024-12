Prêmio ARI/Banrisul foi entregue nesta quinta-feira no Palácio da Justiça, em Porto Alegre. Divulgação / ARI

Foram anunciados na manhã desta quinta-feira (12) os vencedores do 66º Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo, oferecido pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI). A solenidade de entrega das distinções foi realizada no Palácio da Justiça, em Porto Alegre.

Nesta edição, foram 29 premiações para trabalhos veiculados no Grupo RBS. Sete deles ficaram em primeiro lugar.

O Prêmio Reportagem Especial – Enchentes de Maio de 2024 foi entregue ao fotojornalista do Grupo RBS Mateus Bruxel pela foto Passo de Estrela: A comunidade que desapareceu na margem do rio.

"Passo de Estrela: a comunidade que desapareceu na margem do rio", trabalho de Mateus Bruxel. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Além dos 29 trabalhos premiados veiculados pela RBS, profissionais do grupo obtiveram outras distinções.

O livro A Enchente de 24 - A história da maior tragédia climática de Porto Alegre (Editora BesouroBox), dos repórteres André Malinoski, Marcelo Gonzatto e Rodrigo Lopes, obteve menção honrosa na categoria Design Editorial.

Já o Grande Prêmio Jornalismo Universitário foi para o trabalho Além do descarte: Retratos humanos no trabalho com o lixo, da assistente de conteúdo Marieli Lapinski e de coautores, da UFRGS.

Veja, abaixo, a lista completa.

Categorias de jornalismo profissional

Prêmio Reportagem Especial – Enchentes de Maio de 2024

Passo de Estrela: A comunidade que desapareceu na margem do rio - Mateus Bruxel - GZH

Reportagem Texto

1º Lugar - A cobertura da enchente sem sede e parque gráfico - Mauren de Souza Xavier dos Santos. Coautores Jonathas Costa, Telmo Flor e Marcio Gomes – Correio do Povo

2º Lugar - Para se salvar da enchente, famílias vivem em barco nas ilhas de Porto Alegre - Alberi Neto. Coautor André Ávila – Diário Gaúcho

3º Lugar – Tensão fatal: Mortes de técnicos a serviço da CEEE Equatorial motivam autuações trabalhistas e investigação do Ministério Público do Trabalho - Fábio Schaffner – Zero Hora

4º Lugar – A união na cidade partida - Fábio Schaffner - Zero Hora

5º Lugar - Conserto de casa de bombas que inundou centro de Porto Alegre patina desde 2018 - Gregório Mascarenhas - Matinal Jornalismo

Reportagem Vídeo

1º Lugar – A memória da tragédia - Cristiano Dalcin e Caroline Berbick – RBS TV

2º Lugar – JA Repórter: As falhas no sistema de proteção contra enchente na Região Metropolitana de Porto Alegre - Vítor Rosa. Coautores Guilherme Rachelle, Fernanda Spinelli, Robson Stefani e Alessandro Agendes – RBS TV

3º Lugar - Cicatrizes da enchente - Cristiano Dalcin, Marcos Hofmann, Marlise Aude e Bruna Maganha – RBS TV

4º Lugar - Vida sem internet - Pietro Oliveira. Coautores Fernanda Espinelli, Júlia Barros, Bruna Maganha e Douglas Henrique – RBS TV

5º Lugar - O impacto das enchentes no esporte gaúcho - Eduardo Rachelle, Alice Bastos Neves, Rafael Techera, Valentina Biason e Debora Vargas – RBS TV

Reportagem Áudio

1º Lugar - A enchente - Geórgia Santos - Vós

2º Lugar - Saúde pós-tragédia: De doenças infecciosas à ecoansiedade - Leno Falk - Radioweb

3º Lugar - Destruição e tristeza: A vida em um bairro afetado pela enchente - Rene da Silva Almeida - Radioweb

4º Lugar - Dando voz para romper o silêncio: Sala Elza Soares atende mulheres vítimas de violência em hospital da Capital - Kathlyn Moreira - Rádio Gaúcha

5º Lugar - Reportagem especial: Recomeço após a tempestade, reconstrução do Rio Grande do Sul numa perspectiva humanitária - Noriana Seefeld Behrend - Rádio Caxias

Reportagem Documentário Áudio

1º Lugar - Maior tragédia climática de Porto Alegre completa seis meses - André Malinoski - Rádio Gaúcha

2º Lugar - Enchente no RS expõe falhas na garantia do direito à moradia - Rene da Silva Almeida - Radioweb

3º Lugar - O câncer infantil sob a ótica da criança - Leno Falk - Radioweb

4º Lugar – Rastro - Geórgia Santos - Vós

5º Lugar - Enchente de 2024: A cobertura de Acústica FM em Porto Alegre – Airton Lemos - Acústica FM - Camaquã-Porto Alegre

Reportagem Documentário Vídeo

1º Lugar - "Envergo, mas não quebro" - Renato Dorneles. Coautora Tatiana Sager - Panda Filmes/Falange Produções

2º Lugar – Gigantes - Daniel Marenco. Coautores Filipe Maciel, Luiza Diniz, João Batista Andrade, Ricardo Branco Rogoski, Ricardo Branco Rogoski, Milena Schoeller, Thiago Rocha e Rafael Duarte - Setor de Comunicação do Sport Club Internacional

3º Lugar - A paixão gaúcha pelo futsal - Rafael Dreyer. Coautores Felipe Bortolanza e Eduardo Rachelle - RBSTV

4º Lugar – Für Immer – Origens - Moacir Clemente Fritzen. Coautor Vandré Brancão – Grupo Sinos

5º Lugar - Websérie Caminhos do Leite - Carolina Jardine. Coautores Mateus Duboc, Jandora Alvim Marques e Nataly Porto – Jardine Comunicação

Reportagem Fotojornalismo

1º Lugar - Passo de Estrela: A comunidade que desapareceu na margem do rio - Mateus Bruxel - GZH

2º Lugar – Maior tragédia climática do Rio Grande do Sul - Daniel Marenco / Fotógrafo independente (Agência EFE, ACNUR, The Guardian, El País, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, Instituto Moreira Salles)

3º Lugar – Terra de refugiados - André Ávila – Zero Hora

"Terra de refugiados", trabalho de André Ávila. André Ávila / Agencia RBS

4º Lugar - Dias de resgate - Mateus Bruxel - GZH

"Dias de resgate", trabalho de Mateus Bruxel. Mateus Bruxel / Agencia RBS

5º Lugar - Heróis anônimos da enchente - Isaías Rheinheimer – Grupo Sinos

Reportagem Cultural

1º Lugar - Como nasceu o suingue, gênero musical afro-gaúcho que viveu era de ouro e hoje luta por reconhecimento - Camila Bengo – Zero Hora

2º Lugar – Outros passarão, Quintana passarinho - Carlos Corrêa e Letícia Pasuch – Correio do Povo

3º Lugar - Rango, personagem de Edgar Vasques, denuncia as desigualdades do Brasil há 50 anos - José Schenkel Weis – Jornal do Comércio

4º Lugar – Da via sacra dos bares ao "amor clandestino", como foram os últimos passos de Lupicínio Rodrigues por Porto Alegre - Carlos Redel. Coautores Fábio Prikladnicki, Carlos Garcia e Gilmar Fraga - GZH

5º Lugar - 100 anos de Jayme Caetano Braun: O legado do pajador - William Mansque Rodrigues - GZH

Charge

1º Lugar - O nível das águas - Gilmar Fraga – Zero Hora

"O nível das águas", trabalho de Fraga. Fraga / Agencia RBS

2º Lugar – Escolinha do Professor LUTZ e MI Mi Mi - Carlos Henrique Iotti - Fumetta

3º Lugar - Casa/Abrigo - Gilmar de Oliveira Fraga – Zero Hora

"Casa/Abrigo", trabalho de Fraga Fraga / Agencia RBS

4º Lugar – IPTU - Celso Augusto Schröder - Grifo

5º Lugar - Alaga-se - Gabriel Renner - Grupo Sinos

Crônica

1º Lugar - Gil e a "bondade radical" - Juliana Bublitz - Zero Hora

2º Lugar – Carta ao derrotado - Diogo Olivier Mello - Zero Hora

3º Lugar - Temos futuro - Telmo Ricardo Borges Flor – Corrreio do Povo

4º Lugar – Álbum de fotos na enchente - Leandro Guilherme Staudt - GZH

5º Lugar - As memórias da tia Nanda - Larissa Roso – Zero Hora

Design Editorial

1º Lugar - Enchentes 2024 - Pedro Guilheme Dreher – Correio do Povo

2º Lugar - Paris 2024 - Pedro Guilheme Dreher - Correio do Povo

3º Lugar - Dilúvio: A última capa - Jonathas Costa – Correio do Povo

4º Lugar - Primeira Página - Diagramação/Ilustração - Capa Revista AVAG - Jose Roberto Peixoto Soares - Revista AVAG (Revista do Setor da Aviação Agrícola do Brasil)

5º Lugar - A Enchente de 24 - A história da maior tragédia climática de Porto Alegre - André Malinoski, Marcelo Gonzatto e Rodrigo Lopes - Editora BesouroBox

Reportagem Esportiva

1º Lugar - Surfistas de ondas gigantes resgatam vítimas das enchentes no RS - Kelly Teixeira da Costa, Bruno Halpern Silveira, Roberto Rigatto, Roberto Melo e Valentina Biason – RBS TV

2º Lugar - Elas seguem fora das posições de comando - Carlos Corrêa. Coautora Victoria Rodrigues – Correio do Povo

3º Lugar – O esporte e a enchente: Como atletas, técnicos, torcedores e árbitros foram vítimas e heróis na tragédia - Rafael Mano Diverio – Zero Hora

4º Lugar – Saúde mental no futebol feminino: Um debate ainda longe dos holofotes - Carolina Freitas da Rosa – Zero Hora

5º Lugar – Futebol feminino gaúcho: Profissionalismo apenas no papel - Rafael Mano Diverio. Coautor Carol Freitas – Zero Hora

Reportagem Econômica

1º Lugar - Quando o clima parou o Rio Grande do Sul - Karina Schuh Reif, Veridiana Dalla Vecchia e Lisiane Mossmann – Correio do Povo

2º Lugar - O jogo, o vício e a economia - Fabrício Falkowski de Souza – Correio do Povo

3º Lugar - Mapa econômico do Rio Grande do Sul 2024 - Eduardo Colvara Torres. Coautor Guilherme Kolling – Jornal do Comércio

4º Lugar - Plano Real 30 anos - Nícolas Fernandes Pasinato - Jornal do Comércio

5º Lugar - RS tem 13,4% das mulheres casadas fora do mercado de trabalho em função de atividades domésticas - Fernanda Polo – Zero Hora

Reportagem Nacional

1º Lugar - Terra em cinzas: as queimadas de 2024 - Marieta Cazarré e Carina Dourado - TV Brasil/ EBC

2º Lugar - Clima extremo - Flavia Peixoto. Coautores Carina Dourado, Rivaldo Martins, Patrícia Araújo e Ana Passos - TV Brasil/ EBC

3º Lugar - Literatura submersa - Stefani Ceolla de Moraes e Caroline dos Passos - Posfácio Podcast

4º Lugar - Prevenção custa menos e salva vidas: Como Brasil deveria aprender com desastre no Rio Grande do Sul - Priscila Mengue - Estadão

5º Lugar - A madeira do sangue Guajajara - Karla Mendes – Mongabay

Categorias de jornalismo universitário

Grande Prêmio Jornalismo Universitário

Além do Descarte: Retratos humanos no trabalho com o lixo - Marieli Lapinski. Coautores Bárbara Bertoncini Eburneo, Cibele Barbosa Alexandre e Rodrigo Fernandez - UFRGS

Reportagem Texto

1º Lugar - Vamos falar de morte? - Bárbara da Cunha Niedermeyer – UFRGS

2º Lugar - Mais que um dito popular: iniciativas buscam resgatar o papel do butiá, fruta nativa do RS - Rafaela Bobsin – UFRGS

3º Lugar - Minha casa virou lixo - Fernanda Simoneto Machado – UFRGS

4º Lugar - Confiar para vencer - João Pedro Gomes Bernardes – UFRGS

5º Lugar - Sem volta para casa: As escolas da Fase em Porto Alegre e os desafios da socioeducação - Gabriela Sardi Jarzynski – UFRGS

Reportagem Vídeo

1º Lugar - Além do Descarte: Retratos humanos no trabalho com o lixo - Marieli Lapinski. Coautores Bárbara Bertoncini Eburneo, Cibele Barbosa Alexandre e Rodrigo Fernandez – UFRGS

2º Lugar - Isso não pode! As memórias da imprensa gaúcha na ditadura - Luciana Weber. Coautor Eduarda Puchpon Wisniewski – PUCRS

3º Lugar - Muita casa sem gente, muita gente sem casa: Os desafios do acesso à moradia no Centro Histórico de Porto Alegre - Gabriela Sardi Jarzynski. Coautores Leticia Menezes Pasuch e Lucas Vidal dos Santos – UFRGS

4º Lugar - Em Farrapos: A vida depois da enchente - Pedro Stahnke. Coautores Fernanda Feltes, Gustavo Fontella e Felipe Teixeira - PUCRS

5º Lugar - Culinária ancestral - Daniela Maiara Gama Lacerda. Coautores Carla Fabiane Guterres Mello e Vanessa Dorfmann Aranovich - UFRGS

Reportagem Áudio

1º Lugar - Link na Bio – Podcast - Tamires Roldão da Silva. Coautores Antonio Mariano Nilsson da Silva, Cássio Moreira Fonseca, João Gabriel Pezzini Corrêa e Pedro Netto Ferreira Costa - PUCRS

2º Lugar - O legado do hip hop gaúcho - A preservação da memória no Museu da Cultura Hip Hop RS - Rodrigo Forgiarini. Coautores Manuela Couto e Amanda Peixoto - UFRGS

3º Lugar - Ocupação indígena na cidade - Alice de Oliveira Pissollatto. Coautores Rafaela da Silva Bobsin, Guilherme de Mello Vivan, Marcelo Ferreira Pires e Camila Rocha dos Santos - UFRGS

4º Lugar - Cobrindo as águas: Reportagem e voluntariado na enchente do Rio Grande do Sul - Laura Cunha. Coautor Natália Piva - Uniritter

5º Lugar - Imigração e Refúgio – Trabalho - Pedro Henrique Tubiana. Coautores Isabela Jardim, Carolina Paz Comerlatto, Guilherme Guerra e Thomas Gregório - UFRGS

Reportagem Fotojornalismo

1º Lugar - Cotas permitem ingresso no ensino superior, mas não garantem acessibilidade - Rafaela da Silva Bobsin e Alice de Oliveira Pissollatto - UFRGS

2º Lugar - No Sarandi, a vida ainda gira em torno da enchente - Isabelle Rieger - UFRGS

3º Lugar - Lembrem-se de nós - Ritiele Rodrigues - PUCRS

4º Lugar - Muçum ainda grita por socorro - Bianca Amábile Correa Rodrigues e Luan Oliveira da Silva - UNISINOS

5º Lugar - Marcas da enchente - Ana Terra Firmino - UFRGS

Projeto Especial em Jornalismo

1º Lugar - NO AFRONTE: Um podcast sobre o debate do racismo e seus desdobramentos na era do jornalismo digital - Michelle Garcia Santos - UniRitter

2º Lugar - Revista Sextante | Edição 63 | Marcas da Enchente - Amanda Flora Costa - Representante da turma - UFRGS

3º Lugar - Toda Trabalhada: Quando Matheus vira Gabi - Fabiane Mauricio Cunha. Coautores Leonardo Radde da Silve, Messias Stabile Fortes, Lucas Brzezinski ,Leonardo Sonda da Fonseca, Carolina Tarta Reverbel, Elian Salazar Naveda e Marcelo Marques Stoldoni - PUCRS

4º Lugar - O Papel do Jornal El Mercúrio na ditadura militar chilena - Messias Stabile Fortes – PUCRS