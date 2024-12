Senado perdoa armas e bebidas açucaradas do "imposto do pecado"

Ficaram no "pecado" as apostas seletivas, mas também caiu a alíquota mais pesada para bebidas açucaradas (refrigerantes, sucos e outras misturas desaconselhadas por nutricionistas).

A versão que a Câmara havia aprovado, já com outras distorções tão ou mais complexas, tinha alíquota-padrão estimada em 27,97% pelo Ministério da Fazenda. As mudanças do Senado devem elevar a maior do mundo para 28,67%. Isso se não subir um pouco mais na última (será?) aprovação por deputados.