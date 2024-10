Profissional? Gauchão Feminino tem 78% de atletas amadoras

O mesmo campeonato que disputarão as atletas olímpicas Lorena, Raquel Fernandes e Bruna Benites tem Gabi Becker e Kellen Moraes. A primeira divide o tempo entre dar aulas para goleiras e estudar Educação Física na UFRGS. A segunda é técnica de enfermagem e passa os dias em uma clínica médica. Ambas só podem se dedicar ao futebol quando as demais atividades permitem. Essa é a realidade do Gauchão Feminino. O principal campeonato do Estado, que deveria ser profissional, tem 78% das atletas com contrato amador. Nenhuma competição é tão desparelha no calendário brasileiro.