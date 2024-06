A maior enchente da história do Rio Grande do Sul destruiu memórias de famílias e cidades. Em casas e museus, a água levou objetos, documentos e fotografias. Em um dos pontos de maior inundação do Centro Histórico de Porto Alegre, resgatei um álbum de fotos. Depois de publicar nas redes sociais, localizei a família das imagens longe do Rio Grande do Sul.