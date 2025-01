São Silvestre de Porto Alegre: lembrança das corridas na última noite do ano

Porto Alegre já teve corrida de São Silvestre. Nas ruas da cidade, atletas corriam na noite da virada do ano. O Touring Clube do Brasil e a Liga Atlética Riograndense realizaram a 1ª Corrida Clássica São Silvestre de Porto Alegre em 31 de dezembro de 1935, integrando as celebrações do centenário da Revolução Farroupilha.