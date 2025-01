Bug do Milênio: risco de colapso virou piada há 25 anos

Funcionário do Banrisul trabalhou fantasiado na virada de 1999 para 2000. Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

O mundo vivia há 25 anos o temor de um colapso nos sistemas informatizados. A virada de 1999 para 2000 foi marcada pelos preparativos para evitar o Bug do Milênio. Computadores usavam dois dígitos para indicar o ano. O que ocorreria se não entendessem a troca de ano? Quais as consequências se o novo ano nos sistemas fosse 1900 ou 19100?

Os pessimistas alertavam para o risco de colapso nos sistemas de voos, trens, usinas nucleares, bancos, hospitais, etc. Nos Estados Unidos, o chefe da comissão federal para lidar com as consequências do Bug do Milênio recomendou que moradores reservassem comida e água para três dias, além de encherem o tanque do carro. Em algumas partes do mundo, grupos faziam previsões apocalípticas.

Depois da preparação das empresas e dos governos, as falhas foram pontuais. O Bug do Milênio virou anedota. No Rio Grande do Sul, nenhum susto na hora da virada. Luz e telefones em operação normal. Na telefonia móvel, usuários enfrentaram apenas o congestionamento pelo excesso de ligações para desejar felicidades aos amigos e familiares.

Na sede do Banrisul, em Porto Alegre, aproximadamente 300 pessoas viveram um Réveillon atípico. A direção permitiu a presença de familiares dos funcionários que precisaram ficar de plantão. Um bancário inventou uma fantasia de "Bug do Milênio" e divertiu as crianças. A equipe não recebeu nenhuma ligação de reclamação de problemas nos caixas eletrônicos.