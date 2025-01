Abrigo de bondes: veja as transformações no prédio dos anos 1930

Lancherias ocupam o antigo abrigo de bondes da Praça XV de Novembro , em Porto Alegre . Os trilhos preservados e uma placa relembram o passado do prédio da década de 1930. Por quase quarenta anos, foi ponto de embarque e desembarque de passageiros no Centro Histórico.

A Companhia Carris Porto-Alegrense tinha ponto de parada dos bondes na praça. Em relatório de 1929, o intendente Alberto Bins citou que eram "frequentes as queixas do público a propósito da falta de um abrigo coberto".

No início dos anos 1930, Praça XV de Novembro sem o abrigo de bondes.

No livro Christiano de La Paix Gelbert e a Arquitetura da divisão de obras de Porto Alegre (1925 a 1953), Taísa Festugato conta que as obras iniciaram em 24 de outubro de 1932. O projeto foi do engenheiro e arquiteto Adolpho Heirich Siegert. A empresa M. Prates e Cia Limitada venceu a concorrência.