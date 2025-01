Palmeiras pode oferecer jogadores ao Fulham para ter Andreas Pereira, diz jornal britânico

A negociação do Palmeiras com o Fulham para contratar o meia Andreas Pereira pode envolver uma troca de jogadores, segundo informações do Telegraph, um dos principais jornais do Reino Unido. A publicação não revela, contudo, quais nomes o clube paulista estaria disposto a ceder para ter o belgo-brasileiro em seu elenco.

Também de acordo com o periódico britânico, o clube paulista tem a concorrência do Olympique de Marselha, que teve uma proposta recusada em agosto, mas está empreendendo uma nova tentativa para trazer Andreas, cujo contrato tem mais 18 meses de duração.

O texto faz uma ressalva e diz que um acordo de troca talvez não seja a alternativa mais interessante para o Fulham. Quando tirou o meio-campista do Manchester United, em 2022, o clube de Londres pagou 10 milhões de libras (R$ 64 milhões na cotação da época). A expectativa é de receber ao menos o dobro desse valor.

Os esforços do Palmeiras para contratar Andreas Pereira são uma demonstração da força que o clube está aplicando no mercado nesta janela de transferências. Com a casa de apostas Sportingbet como novo patrocinador, embora ainda não anunciada, e o objetivo de ter bom desempenho no novo Mundial de Clubes, a diretoria palmeirense está disposta a fazer grandes investimentos.