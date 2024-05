Quando Porto Alegre ainda estava com bairros inundados, cidades da Serra gaúcha ficaram cobertas de neve no final de maio de 1941. Moradores precisaram limpar o telhado das casas para evitar o desabamento. Crianças e adultos brincaram, fazendo grandes bonecos. A Revista do Globo publicou que a neve chegou a 75 centímetros de altura em São Francisco de Paula.