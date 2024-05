Até a calamidade vivida em 2024, a enchente de 1941 era a maior da história do Rio Grande do Sul. O Estado estava com 3,3 milhões de moradores, sendo 272 mil em Porto Alegre. Os temporais começaram em 10 de abril e castigaram cidades gaúchas por 35 dias. A precipitação foi de 905,3 mm em Santa Maria, 623,6 mm em Taquari e 545 mm em Caxias do Sul.