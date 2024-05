A última vez que o Guaíba invadiu o Centro Histórico de Porto Alegre foi na enchente de 1967. O nível chegou a 3m13cm no Cais Mauá, 13 centímetros acima da cota. Sem a proteção do muro, construído na década de 1970, a água avançou pelas ruas. A chuva no final do inverno também causou problemas em outras cidades da Região Metropolitana.