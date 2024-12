Clubes de tiro: entenda a tradição nas colônias alemãs no RS

Quando a vida começou a melhorar, imigrantes alemães puderam promover o lazer e o convívio comunitário. Os primeiros anos foram dedicados ao trabalho, abertura de roças, construção de casas e criação de pequenos negócios. O Rio Grande do Sul celebrou em 2024 o bicentenário da chegada dos primeiros imigrantes de língua alemã. Entre tantas contribuições, está a fundação de clubes.

A formação das sociedades esportivas e sociais é dos temas do livro 200 anos da imigração alemã no sul do Brasil (Z Multi Editora), escrito em português e inglês. O pesquisador gaúcho Felipe Kuhn Braun está na Alemanha para o lançamento da obra na região de onde vieram imigrantes.

Novo livro do pesquisador Felipe Kuhn Braun. Z Multi Editora / Reprodução

Fundada em 1855, a Gesellschaft Germânia, a Sociedade Germânia, é considerada a primeira associação recreativa do Rio Grande do Sul. Os alemães de Porto Alegre criaram o espaço de convívio, atividades culturais e festas.

As sociedades de canto e os clubes de tiro estavam entre os primeiros nas colônias no interior do Estado.

— O tiro ao alvo foi importante para treino de defesa, caça e diversão. Faziam torneios e confraternizavam com outras sociedades. As armas e a munição eram vendidas nas casas comerciais — explica Braun.

Pela pesquisa, a primeira sociedade de tiro ao alvo foi fundada em Santa Cruz do Sul, em 1863. Muitas fecharam no século 20, durante as guerras mundiais.

Outras associações importantes foram de bolão, ginástica e remo. Os alemães tiveram protagonismo depois em outros esportes, como futebol, ciclismo e tênis.