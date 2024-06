O movimento dos Mucker é um dos episódios mais controversos nos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Em 2 de agosto de 1874, Jacobina Mentz Maurer e grupo de seguidores foram mortos pelo Exército no Morro Ferrabraz, em Sapiranga, no Vale do Sinos. A "Batalha dos Mucker" era o desfecho de uma série de intrigas na comunidade.