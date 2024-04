No final de 1827, mais de 500 pessoas do Palatinado, Vale do Mosel e Hunsrück começaram viagem rumo à sonhada vida nova no Brasil. Nem imaginavam os percalços pela frente. Os emigrantes deixaram da região do atual sudoeste da Alemanha. Como parte saiu clandestinamente, sem passaporte, o grupo enfrentou dificuldade para entrar na Holanda, local de embarque.