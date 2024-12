Veja como era a carteira para condutor de carroças

Emitido pela delegacia de polícia de Montenegro em 1939, o documento apresenta nome, idade, estatura, residência, foto e outras informações do condutor. O agricultor também autorizou o filho Manturin a conduzir a sua carreta. A família morava no interior do município, no Vale do Caí. A carta de condutor de veículo de tração animal estava prevista no Regulamento de Trânsito do Estado.