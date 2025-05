Enchente de 1936: como foi a inundação em Porto Alegre

A enchente de 1936 está entre as maiores da história de Porto Alegre. Sem a barreira dos diques ou muros, o Guaíba invadiu a cidade. Os moradores do centro, da Cidade Baixa e do 4º Distrito já estavam acostumados com as inundações. Em 1º de outubro, a chuva torrencial impediu a circulação dos bondes em algumas linhas. Os piores dias estavam por vir.

Pela medição oficial, o nível do Guaíba chegou a 3m22cm no Cais Mauá, ficando dois centímetros acima da enchente de 1928. Na grande enchente de 1941, a marca foi 4m76cm. Em outro ponto de medição, na maior enchente da história da cidade, em maio de 2024, o Guaíba atingiu 5m37cm.

A enchente de 1936, provocada pelas tradicionais chuvas de São Miguel, durou duas semanas. Em 14 de outubro, o jornal A Federação publicou que "Porto Alegre volta à sua vida normal". As águas baixaram "consideravelmente, quase totalmente". Os serviços portuários já eram retomados no cais, ponto fundamental para abastecimento da cidade. Muitos moradores continuavam fora de casa.

Na Rua Voluntários da Pátria, uma das mais movimentadas na época, os bondes só trafegavam até a Rua Ramiro Barcelos. Depois de duas semanas, a água ainda cobria os trilhos a partir daquele ponto rumo à Zona Norte. A rede telefônica e telegráfica para o interior também não estava normalizada.

A cidade retomava aos poucos a normalidade. Os dias anteriores foram de muitos transtornos. As águas do Riacho (Arroio Dilúvio) invadiram a Ilhota e outros pontos da Cidade Baixa. No centro, a inundação do Guaíba atingiu áreas como o cais, as avenidas Mauá e Júlio de Castilhos e as ruas Voluntários da Pátria e Uruguai.

O jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, publicou que o número de flagelados atingiu "cerca de 100 mil". Nos bairros Navegantes e São João, totalmente inundados, moravam 50 mil pessoas. Lojas e fábricas também ficaram inundadas. Moradores das ilhas no Delta do Jacuí foram obrigados a deixar suas casas. A cidade enfrentou desabastecimento de alimentos.

Arcebispo Dom João Becker, no microfone da Rádio Gaúcha, pede ajuda para os flagelados. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

Em apoio aos flagelados, surgiu uma grande rede de solidariedade. A Rádio Gaúcha e outros veículos de comunicação fizeram campanhas para arrecadar dinheiro.

Os jornais noticiaram 10 mortes no Estado. A enchente também causou problemas em cidades do interior. O transporte ferroviário precisou ser interrompido.

Cinco anos depois, em 1941, o Rio Grande do Sul teria uma enchente ainda maior, superada apenas em maio de 2024.

Nível do Guaíba nas maiores enchentes de Porto Alegre

1873 - 3m50cm

1914 - 2m60cm

1928 - 3m20cm

1936 - 3m22cm

1941 - 4m76cm

1967 - 3m13cm

1984 - 2m60cm

2015 - 2m94cm

2016 - 2m65cm

2023 - 3m18cm (27 de setembro) 3m46cm (21 de novembro)

2024 - 5m37cm

