Uruguaios iniciam despedida ao ex-presidente Pepe Mujica

A quarta-feira (14) é de luto em Montevidéu e por todo o Uruguai. A morte do ex-presidente Pepe Mujica , confirmada na tarde de terça-feira (13), deixou boa parte dos uruguaios entristecidos. Conhecido como o "pai dos pobres", o governante faleceu aos 89 anos após lutar contra um câncer no esôfago.

— Obrigado, Mujica . Para sempre presidente! — gritava a jovem Sofia em frente ao Palácio Legislativo, local do velório do ex-presidente uruguaio.

— Mujica foi o melhor presidente do Uruguai. As pessoas virão se despedir desta pessoa que foi muito humilde . Inclusive, espero vender todas as flores. Mujica ajudou muito os mais humildes — disse o vendedor Paulo Jorge.

— Não fui partidário dele, mas reconheço que fez algumas coisas boas. Melhorou o salário mínimo e ajudou com projetos sociais. Mas como presidente, ele não tinha uma presença tão forte. Tem as pessoas que gostam dele, mas que também entendem que ele não foi bem — disse o taxista Gabriel Eleutério.

Despedida de Mujica

Depois disso, o caixão de Mujica saiu em cortejo pelas ruas da capital uruguaia por volta das 10h, passando pelas sedes do Movimento de Libertação Nacional (MLN), do Movimento de Participação Popular (MPP) e da Frente Ampla. A procissão termina no Palácio Legislativo, onde o corpo será velado a partir das 15h no Salão dos Passos Perdidos.