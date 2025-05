Kolynos: a história da chegada do creme dental e do fim da marca no Brasil

Propaganda da pasta de dente em 1942. Revista Fon Fon / Reprodução

A Kolynos ajudou a popularizar as pastas de dente no Brasil. Em 1908, nos Estados Unidos, o dentista Neal Jenkins lançou a fórmula do produto. O dentifrício - denominação da época - chegou ao mercado brasileiro na década de 1910. A clássica embalagem amarela fez parte do cotidiano dos consumidores por mais de 80 anos.

Em 1909, o jornal O Paiz publicou requerimento da empresa norte-americana The Kolynos Company, deferido pela Junta Comercial do Rio de Janeiro, para registrar a marca Kolynos. O creme dental aparece em propagandas a partir de 1915. Em edição da revista Jornal das Moças, do Rio de Janeiro, a Casa Cirio anunciou o produto para limpeza dos dentes: "todos os moços desejam em geral serem atraentes, porém, nem todos são dotados de beleza, por conseguinte é necessário para estes um dom simpático e para obtê-lo é preciso o uso constante do Creme Dentol Kolynos".

Em 1915, propaganda da Kolynos no Rio de Janeiro. Jornal das Moças / Reprodução

Outro comercial, na revista Fon Fon, em 1916, cita que, "em treze experiências feitas, pelo exame da saliva antes e depois de escovar com Kolynos, obteve-se uma média de 88,9% de redução dos microrganismos, em comparação com 28%, que foi a maior redução obtida com o uso de escova e água unicamente". Em Porto Alegre, o jornal A Federação publicou em 1919 propaganda da empresa Irmãos Santos, na Rua dos Andradas, que oferecia "Kolynos, verdadeira especialidade dentifrícia".

A empresa sempre investiu pesado em propaganda. No início dos anos 1990, por exemplo, patrocinava o quadro Caminhão do Faustão, na TV Globo. Para concorrer a inúmeros prêmios, os consumidores enviavam cartas com embalagens do creme dental.

A marca deixou de ser produzida no Brasil em 1997, devido à compra da Kolynos do Brasil pela concorrente Colgate-Palmolive. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) agiu para evitar a concentração excessiva de mercado pela empresa. Nova marca, a Sorriso, foi lançada com a mesma fórmula para substituir a Kolynos.

Na Argentina, a Colgate continua produzindo a tradicional Kolynos, na embalagem amarela.