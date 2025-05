Canela aprova projeto de lei que proíbe abordagens na rua para venda de cotas de imóveis

Para proteger turistas da incomodação, uma lei foi aprovada por vereadores de Canela proibindo a panfletagem e as abordagens na frente dos comércios. Norma anterior de 2017 permitia que ocorresse no "recuo" da sede ou de filiais, sem deixar claro o que isso significava e, portanto, abrindo margem para interpretações. Agora, segundo o autor do projeto, vereador Lucas de Azevedo Dias (PSDB), somente poderá se abordar consumidores dentro da sede da empresa, não sendo permitido nem mesmo em filiais ou outros pontos.