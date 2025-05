Cozinha separada, banheiro longe e porão: como eram as casas dos colonos italianos

Quando chegaram aos lotes de terras no Rio Grande do Sul, a construção da casa foi prioridade para os imigrantes italianos. As primeiras moradias eram simples barracões. Os colonos usavam os recursos disponíveis no entorno: madeira da araucária e pedra basáltica. Com o passar do tempo, surgiram as casas maiores, relíquias ainda preservadas em muitos municípios.

No sexto episódio da temporada do programa Aconteceu no RS, já disponível no canal de GZH no YouTube, a arquiteta, professora e doutora em história Margit Arnold Fensterseifer fala das típicas casas das colônias italianas no Estado. As famílias, com ajuda de vizinhos, derrubavam os pinheiros. As toras viravam tábuas, que eram usadas nas paredes, piso, aberturas e até no telhado, o tradicional “scandole”. Na madeira, passavam vinho tinto para a conservação.

Os telhados eram inclinados pelo temor da neve. Depois das casas provisórias, os italianos aprimoraram as técnicas e os materiais para as construções. Tijolos eram feitos nos mesmos fornos dos pães. Surgiram as casas maiores.

Casa Vanni fica nos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves. Tatiana Tavares / Agencia RBS

O porão, de piso de chão batido, era utilizado para guardar carnes, salames, queijos e conservar outros alimentos. O basalto usado nas obras ajudava a manter temperaturas amenas tanto no verão quanto no inverno.

— O térreo era moradia da família, com pé direito bem alto para ficar um pouco mais agradável. O sótão era utilizado para guardar os cereais, o milho, o trigo, algumas pastagens secas. Lá em cima, os ratos chegavam com mais dificuldade. Os roedores eram muito frequentes, por isso que as famílias tinham tantos gatos — conta Margit.

As cozinhas eram normalmente edificadas separadamente da casa principal, evitando o alastramento de incêndios provocados pelos fogões a lenha. Da mesma forma, os banheiros, as populares latrinas, eram construídos longe das residências por questões higiênicas.

Casa de Pedra, museu em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O legado dessas construções perdura na paisagem das zonas coloniais. As casas são provas da engenhosidade e do espírito comunitário dos imigrantes italianos.

