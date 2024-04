Os primeiros 39 imigrantes alemães chegaram a São Leopoldo em 1824. A data consagrada pelos historiadores é 25 de julho, mas o desembarque no Porto das Telhas, atual Praça do Imigrante, pode ter ocorrido um ou dois dias antes. Inicialmente, ficaram nas casas de escravos da Imperial Feitoria do Linho Cânhamo, desativada fazenda estatal para produção de cordas de navios.