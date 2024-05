A comunidade alemã cresceu em Porto Alegre a partir da década de 1850. Os descendentes dos primeiros imigrantes das colônias e famílias vindas direto da Europa decidiram ficar na cidade para trabalhar e empreender. O sexto episódio do podcast Aconteceu no RS recebe o pesquisador e escritor Felipe Kuhn Braun, um dos autores do livro Alemães em Porto Alegre (Editora Oikos).