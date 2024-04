A. J. Renner é um dos maiores empreendedores gaúchos de todos os tempos. A indústria que levou o nome do descendente de alemães deu origem à Lojas Renner, gigante do varejo no Brasil. Anton Jacob Renner fazia parte de um grupo que abriu pequena fábrica têxtil em galpão de madeira, em 1911, em São Sebastião do Caí, com o nome Frederico Engel & Cia. Em 1912, aos 28 anos, assumiu a direção, trocando a razão social para A. J. Renner & Cia.