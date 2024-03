Em frente à Renner e perto da Fiateci, em Porto Alegre, a fábrica Rio Guahyba fez parte de relevante polo têxtil do Brasil. Os prédios da empresa que faliu estão preservados no bairro Navegantes, ao lado do DC Shopping. A história da indústria de tecidos começou em 1908. O complexo será ocupado na ampliação do Instituto Caldeira.