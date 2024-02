A década de 1990 ficou marcada pela migração dos cinemas das ruas para os shoppings. Na programação publicada em Zero Hora, podemos relembrar as salas de Porto Alegre há 30 anos. Moradores ainda podiam assistir aos filmes em 19 cinemas de rua no Centro Histórico e nos bairros, além de duas salas na Casa de Cultura Mario Quintana. Cinco shopping centers já ofereciam 14 salas.