O Orpheu foi um dos principais cinemas e teatros de Porto Alegre. Na pujante região industrial da cidade, abriu ao público em 1923. A centenária fachada do prédio na Avenida Benjamin Constant, no bairro Floresta, preserva a história do espaço de lazer de moradores do 4º Distrito. Ela foi restaurada no projeto de construção de um hotel.