Eleição de 1985: como foi votação que elegeu Tancredo Neves presidente do Brasil 

Em discursos e notícias, a palavra mais repetida foi "esperança". Os candidatos Tancredo Neves (PMDB), da Aliança Democrática, e Paulo Maluf (PDS) disputaram os votos do Colégio Eleitoral, formado por 69 senadores, 479 deputados federais e 138 delegados estaduais . O Rio Grande do Sul tinha 41 dos 686 votos.

Naquela terça-feira, antes do início da votação, o presidente do PMDB, Ulysses Guimarães, discursou em defesa da candidatura de Tancredo. Maluf defendeu o próprio nome para a presidência do Brasil. No Congresso Nacional, o voto era aberto, declarado diante de todos.