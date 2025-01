Colégio Anchieta completa 135 anos: conheça a história

O padre Francisco Trappe , primeiro diretor, obteve autorização de Roma para comprar a casa da família Fialho, perto da Catedral. A residência precisou de adaptações para virar uma escola. No início, a instituição era dividida em duas seções: a alemã e a brasileira, em função do idioma.

O colégio iniciou atividades com turma de 42 meninos , encerrando o primeiro ano letivo com 80 alunos. Eles tinham entre nove e 10 anos. Só eram admitidos se soubessem ler.

Mesmo com obras de ampliação do prédio nas primeiras décadas do século 20, o espaço na Rua Duque de Caxias ficou pequeno para a escola, que já somavam 1,3 mil alunos nos anos 1950. Um grande terreno foi adquirido em 1954 na Avenida Nilo Peçanha, uma região ainda pouco habitada. A obra começou três anos depois, sob o comando do padre Henrique Pauquet.