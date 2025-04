O caso do juiz gaúcho assassinado ao defender a urna eleitoral

O juiz gaúcho Moysés Antunes Vianna é considerado um mártir da Justiça Eleitoral no Brasil . Em 24 de maio de 1936, foi assassinado durante a eleição suplementar para prefeito de Santiago do Boqueirão, na Região Central. Ele tentava impedir um eleitor de colocar dois votos na urna.

Na eleição de 10 de maio, duas semanas antes do crime, a oposição denunciou fraude dos apoiadores do prefeito José Ernesto Muller , que tentava a reeleição. O Tribunal Regional Eleitoral julgou nula a votação no distrito de Vila Flores. O juiz Vianna ficou encarregado de acompanhar e garantir a segurança da nova votação naquela comunidade.

Por volta das 19h, quando os últimos votavam, ocorreu grande confusão e tiroteio. O juiz impediu que o eleitor Podalírio da Luz colocasse duas cartas de voto para anular novamente o pleito no distrito, o que resultaria na reeleição do prefeito. No tumulto, Vianna, aos 39 anos, morreu baleado no peito.