Concebido em um moderno modelo educacional, o Colégio João XXIII completa 60 anos em 2024. A tradicional instituição de ensino de Porto Alegre foi inaugurada em 23 de agosto de 1964, um ano marcado pelo Golpe Militar no Brasil. A professora Zilah Mattos Totta, ex-secretária de Educação e Cultura do Estado, e mais três educadores fundaram a escola comunitária, com protagonismo das famílias na administração.