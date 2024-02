A volta às aulas é um período especial para os estudantes. Mesmo com as transformações na sociedade, continua a ansiedade para reencontrar os colegas do ano anterior ou para descobrir a nova turma. Quem será a professora ou professor? Quem vai sentar ao meu lado? Será que teremos colegas novos? A criançada e os adolescentes chegam cheios de dúvidas.