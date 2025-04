18 anos do "Pretinho Básico": tecnologia, times da dupla Gre-Nal, programas de TV e outras curiosidades da época da estreia

Alexandre Fetter em 2007, no retorno à Atlântida. Valdir Friolin / Agencia RBS

O Pretinho Básico comemora 18 anos nesta quarta-feira. Em 2 de abril de 2007, o irreverente programa estreava na programação da Rede Atlântida, nos horários que ficaram consagrados, às 13h e 18h. O comunicador Alexandre Fetter estava voltando ao Grupo RBS depois de 10 anos. O novo programa foi a âncora das transformações que promoveu na rádio.

Sou ouvinte desde o princípio. Em diferentes formações, o Pretinho sempre manteve a sua essência, que é entreter o público. Quem nunca foi pego rindo sozinho dentro do carro ou durante uma corrida ouvindo as piadas e bobagens? As brincadeiras de quinta série não podem faltar.

Em abril de 2007, da esquerda para a direita, Potter, Fetter, Porã, Maurício Amaral e Cagê. Emílio Pedroso / Agencia RBS

É claro, o programa tem seus momentos de seriedade e reflexão. A rapaziada também já ajudou muita gente em campanhas de solidariedade.

Leia Mais Ringue Doze: programa de luta livre que foi sucesso na TV

O Almanaque Gaúcho resgata notícias e curiosidades que mostram como o tempo passa rápido. Quero saber quem carrega estas memórias de 2 de abril de 2007. O Rio Grande do Sul era governado por Yeda Crusius. Lula estava no seu segundo mandato na presidência do Brasil. O novo salário mínimo, em vigor desde o dia anterior, estava em R$ 380. O dólar comercial era cotado a R$ 2,06.

No final de semana anterior, o Inter, que ainda comemorava o mundial de clubes, entrou em campo pelo Gauchão com Clemer; Ceará, Ediglê, Hidalgo e Jean; Edinho, Maycon, Vargas e Iarley; Pato e Christian. Treinado por Abel Braga, o time venceu o Gaúcho, de Passo Fundo, por 1 a 0. O Grêmio escalou naquela rodada Marcelo Grohe; Gavilán, Pereira, Thiego e Bruno Teles; Edmilson, Sandro, William Magrão e Diego Souza; Everton e Tuta. A equipe treinada por Mano Menezes perdeu por 1 a 0 para o Brasil de Pelotas.

Na RBS TV, o programa TV XUXA fazia a alegria das crianças de manhã. Os adolescentes curtiam Malhação no final de tarde. A novela das 21h era Paraíso Tropical. Estava terminando o Big Brother Brasil 7, vencido por Diego Alemão.

Nos cinemas, o filme À Procura da Felicidade, com Will Smith, estava em cartaz. A rede social do momento era o Orkut. O Facebook estava chegando ao Brasil naquele ano. Não existiam ainda Instagram e WhatsApp. Era a época de ouro das câmeras fotográficas digitais e aparelhos de DVD. A Apple tinha 1 milhão de interessados na fila para comprar o primeiro modelo de iPhone, que seria lançado em breve.

Em Porto Alegre, uma novidade era a localização da estátua do Laçador, transferida do início da Avenida Farrapos para o sítio construído ao lado do aeroporto.

O Pretinho Básico também passou por muitas mudanças em 18 anos. Hoje, além do rádio, está nas redes sociais, plataformas de podcast e pode ser assistido em vídeo.

Timeline, da Rádio Gaúcha, recebe turma do Pretinho Básico