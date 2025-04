Chácara dos Eucaliptos: a história do campo do Inter na Azenha

Por 17 anos, o Sport Club Internacional jogou na Chácara dos Eucaliptos , em Porto Alegre. O campo ficava na Rua José de Alencar, no bairro Azenha . Em 13 de maio de 1913, virou a nova casa do clube, que antes jogou e treinou nos campos da Rua Arlindo e da várzea da Redenção.

As primeiras partidas do clube na Chácara dos Eucaliptos foram em 8 de junho de 1913, na abertura do campeonato municipal. Na véspera, o jornal A Federação anunciou os jogos contra o Grêmio no novo "ground do Internacional, situado à Rua José de Alencar e servido pelas linhas de bondes Glória e Teresópolis". O colorado venceu por 4 a 1 a disputa dos segundos times e perdeu por 2 a 1 no jogo dos primeiros times.