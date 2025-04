Dupla tragédia aérea em 1981: os acidentes que deixaram RS e SC em luto

Mesmo com nuvens baixas, o comandante sobrevoou a cidade. Ele queria pousar no aeródromo de Concórdia, que estava fechado por causa das condições desfavoráveis para a operação visual. O bimotor explodiu após colidir no Morro Santa Cruz, às 17h17 . Morreram cinco ocupantes: os dois tripulantes; o diretor-presidente da rede de lojas, Fábio Araújo Santos; o publicitário Adão Juvenal de Souza; e o secretário da Indústria e Comércio do RS, Antônio Carlos Berta.

Na parte traseira do avião, sobreviveram os passageiros José Carlos da Silva Reis, chefe do departamento de Recursos Humanos da J.H. Santos, e Almeida de Oliveira (morreria o hospital), funcionário da Balanças Ferrando. No hospital, Reis contou que a cidade de Concórdia "parecia uma clareira em meio às nuvens". No local da colisão, no topo do morro, um morador relatou que "não enxergavam quase nada" no momento do socorro.