Mais de um milhão de pessoas usaram cocaína na França em 2023

O uso de cocaína aumentou na França, onde 1,1 milhão de pessoas usaram a droga pelo menos uma vez em 2023, mostrou um estudo do Observatório Francês de Drogas e Tendências de Dependência (OFDT) nesta quarta-feira (15).

De acordo com o estudo anterior do OFDT publicado em 2022, a França tinha 600.000 usuários. Vários fatores explicam por que o número quase dobrou, tornando a França o sétimo país europeu em termos de consumo.

A produção global nunca foi tão alta nos três principais países produtores - Colômbia, Bolívia e Peru - com 2.700 toneladas de cocaína em 2022 em comparação com 1.134 toneladas em 2010, de acordo com a Agência Antidrogas da ONU.