Zverev vence em três sets e avança sem sustos no Aberto da Austrália

O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, se classificou sem sustos para a terceira rodada do Aberto da Austrália, ao derrotar o espanhol Pedro Martínez nesta quarta-feira (15).

Esta foi a segunda vez que Zverev e Martínez se enfrentaram no circuito. No primeiro confronto, no ano passado, o alemão levou a melhor na semifinal do ATP 500 de Hamburgo.