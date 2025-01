Rival de João Fonseca: veja os pontos fortes e fracos de Lorenzo Sonego

Sonego eliminou Stan Wawrinka na rodada de abertura. DAVID GRAY / / AFP

João Fonseca voltará à quadra do Aberto da Austrália na madrugada desta quinta (16). Após eliminar Andrey Rublev na estreia, o brasileiro terá um novo desafio pela frente: resistir aos bons saques e à poderosa direita de Lorenzo Sonego, seu adversário na segunda rodada. Curiosamente, as principais armas do italiano são as mesmas do brasileiro.

Aos 29 anos, Sonego é conhecido no circuito pela força da sua direita, seu forehand. Seu grande ponto forte ficou evidente em sua estreia no Aberto da Austrália. Foram 12 aces (de até 212 km/h) e incríveis 63 bolas vencedoras, a maioria com sua direita, numa das estatísticas mais fortes neste quesito entre todos os jogos da rodada de abertura da competição.

Com este rendimento, ele eliminou um dos mais experientes do circuito, o suíço Stan Wawrinka, dono de três títulos de Grand Slam, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 7/5 e 7/5. Com sua direita, o italiano consegue colocar a bola em qualquer canto da quadra, assim como Fonseca costuma fazer.

Ao longo da partida, Sonego também mostrou outro ponto forte do seu jogo: as efetivas subidas à rede. O recurso é típico de tenistas adaptados ao jogo mais rápido, tanto em quadra dura, piso do Aberto da Austrália, quanto na grama. Não por acaso, dos quatro títulos de Sonego no circuito, três foram nestas superfícies.

Fonseca, portanto, vai "provar do próprio veneno", por assim dizer, em sua segunda partida em Melbourne. O brasileiro também é conhecido por ter um poderoso golpe de direita e um saque fulminante. Contra Rublev, o tenista de 18 anos disparou o golpe mais potente da primeira rodada, a uma velocidade de 181 km/h, deixando para trás rivais como o espanhol Carlos Alcaraz, que havia atingido 178 km/h.

As 3h11min da partida entre Sonego e Wawrinka também mostraram um lado conhecido do italiano. O atual 55º do mundo, que já foi o 21º em 2022, não costuma desistir fácil de um ponto. A fama de incansável torna os jogos de Sonego mais físicos do que a média, o que deve exigir bastante de Fonseca, em sua segunda partida melhor de cinco sets da carreira.

PONTOS FRACOS

Se Sonego se destaca pela força da direita, ele tem na esquerda um dos seus pontos fracos. O seu chamado backhand não é dos mais potentes do circuito e pode ser um caminho a ser explorado pelo brasileiro nesta quinta. Tentar explorar o backhand do rival é uma tática tradicional no tênis profissional.

Do mesmo modo, a devolução de saque também está longe de ser um destaque no jogo de Sonego. Com seu serviço poderoso, o tenista brasileiro poderá obter aces ou encaminhar pontos para levar a melhor na segunda ou terceira bola ao longo da disputa.

Como os dois tenistas vão jogar em suas superfícies favoritas, o jogo desta quinta deve ser marcado pela velocidade e força nos golpes, como aconteceu, em menor medida, por ser no saibro, na única partida entre eles no circuito, no Torneio de Bucareste, na Romênia, no ano passado.

A partida, vencida pelo brasileiro, contou com duas horas de duração e foi marcada pelo alto rendimento de ambos no saque.

— Eu joguei contra ele no ano passado, é um jogador muito forte. Ele é um jogador de talento extremo e, portanto, é certo de que sua escalada será muito rápida, como ele fez no último mês. Ele ganhou muitos jogos, está confiante, está jogando um ótimo tênis, então ele assusta a todos — afirmou o italiano.

Sonego até comparou Fonseca a seu compatriota Jannik Sinner, atual número 1 do mundo e vencedor de dois títulos de Grand Slam no ano passado.