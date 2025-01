Caxias estreia com vitória fora de casa diante do Monsoon

Três pontos na estreia. O Caxias teve um começo promissor no Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira (23), a equipe treinada por Luizinho Vieira venceu o Monsoon, por 1 a 0, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O gol foi marcado pelo meia Nicholas, aos três minutos do segundo tempo. A primeira de duas partidas como visitante foi com vitória.

No próximo domingo (26), o time grená volta a campo e enfrenta o Grêmio, às 20h30min, na Arena, em Porto Alegre.

POUCA INSPIRAÇÃO

O Caxias tomou a iniciativa, mesmo atuando fora de casa. O Monsoon se postava mais defensivamente. Aos 12 minutos, o time grená se aproximou do gol. Thiago Ennes cruzou e o atacante Richard cabeceou fraco para a firme defesa de Max.

O gramado do estádio do Vale estava seco e pesado. Isso dificultava as ações ofensivas do Caxias, que controlava o jogo. O Monsoon não conseguia encaixar a transição ofensiva e não assustava a defesa grená.

Aos 34 minutos, o Caxias assustou. Pedro Cuiabá encontrou Richard sozinho na intermediária. O atacante arriscou e a bola passou perto do travessão do goleiro Max. O Monsoon chegou com perigo, somente aos 39 e a partir disso melhorou e começou a assustar. Primeiro, Tony Jr bateu rasteiro e o atacante Batista chegou atrasado.

Dois minutos depois, novamente um susto da defesa grená. Tony Jr ganhou de Marcelo Nunes e cruzou. Jarro e Batista perderam dentro da pequena área. Fim da primeira etapa: Monsoon 0x0 Caxias. Pouca inspiração de ambos os lados.

O MEIA APARECEU

Nicholas marcou para o Caxias no começo do segundo tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias voltou para a segunda etapa sem mudanças na equipe. Logo cedo, conseguiu alterar o panorama do jogo e marcar o seu gol. Aos três minutos, o time grená conseguiu abrir o placar. Após cruzamento do lado esquerdo, a defesa rebateu e a bola sobrou para Nicholas. O meia finalizou de pé esquerdo no canto direito do goleiro Max. Monsoon 0x1 Caxias.

Após o gol grená, o adversário começou a se soltar mais para o ataque. No entanto, aos 18 minutos, o atacante Iago entrou na área e foi derrubado por Garcia. Pênalti marcado e expulsão para o jogador Monsoon.

Porém, a alegria durou pouco. Depois de uma análise na cabine do VAR, o árbitro Rafael Klein anulou a penalidade e o cartão.

O Caxias conseguia controlar o jogo e aos 32, o volante Paulinho arriscou de fora da área. O jogador grená chutou forte de fora da área e o goleiro Max defendeu com rebote. Na volta, Nescau cabeceou fraco.

Depois disso, aos 45, o Monsoon assustou. Otávio finalizou por cima do gol defendido por Thiago Coelho. Aos 49, Gabriel Lima finalizou e o goleiro Max salvou. E foi só. Vitória grená: Monsoon 0x1 Caxias.

FICHA TÉCNICA

Monsoon 0x1 Caxias

Gauchão 2025 - 1ª rodada

Data: quinta-feira (23/01)

Horário: 19h

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

MONSOON

Max; Itaqui (Adriel, 15/2º), Arthur, Josué e Cássio; Garcia (Cris Magno, 35/2º), Jef e Maia (Otávio, 15/2º); Jarro, Tony Jr (Tomi Montefiori, 28/2º) e Batista (Léo Bahia, 15/2º). Técnico: China Balbino

CAXIAS

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran (Paulinho, 30/2º), Pedro Cuiabá (Ronei, 37/2º) e Nicholas; Iago (Gabriel Lima, 21/2º), Richard (Kelvyn, 37/2º)e Welder (Gustavo Nescau, 30/2º). Técnico: Luizinho Vieira

Arbitragem

Rafael Rodrigo Klein auxiliador por Artur Avelino Birk Preissler e Rodrigo Dahmer. VAR: Douglas Schwengber da Silva

Cartões amarelos: Cássio, Jef (M); Douglas, Nicholas (C)

Cartão vermelho: Garcia (M)