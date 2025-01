Uber lança modalidade de ônibus no Brasil; entenda como funciona

Aplicativo permite acompanhar em tempo real a localização do ônibus.

A Uber anunciou o lançamento do Uber Ônibus, uma nova opção de transporte coletivo para os usuários do aplicativo. Disponível inicialmente apenas em São Paulo , o objetivo é ser uma alternativa mais econômica em relação ao UberX, por exemplo.

Batizada de Uber Shuttle, a modalidade oferecerá cinco rotas fixas , com ônibus de até 49 lugares, que operam nos períodos de pico. Neste primeiro momento, de manhã para São Paulo e à tarde no sentido Guarulhos.

A reserva de assentos e o pagamento são realizados diretamente pelo aplicativo da Uber. No início da operação, serão oferecidos apenas pacotes mensais, com pelo menos dois deslocamentos válidos em um período de 30 dias.

Cinco trajetos disponíveis

Os ônibus do Uber Shuttle conectam bairros de Guarulhos à capital paulista, com saídas entre 4h30min e 21h e intervalos de até 20 minutos nos horários de maior demanda. Confira os trajetos disponíveis:

Para acessar o serviço, o passageiro recebe um QR code e um PIN, para garantir mais segurança no embarque. Além disso, o aplicativo permite acompanhar em tempo real a localização do ônibus e o andamento da viagem .

As reservas podem ser feitas com até sete dias de antecedência ou até 25 minutos antes do embarque.