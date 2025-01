Marchesín chegou ao Grêmio em janeiro de 2024. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Depois de recusar a primeira proposta do Boca Juniors por Marchesín, o Grêmio aguarda a segunda oferta pelo goleiro. O valor inicial colocado pelo time argentino foi de US$ 500 mil. A sinalização é de que agora a quantia vai subir para US$ 800 mil, mas isto ainda não foi formalizado.

O clube argentino não acenou com a possibilidade de inclusão de jogadores na negociação. E o Grêmio também não pediu nenhum atleta do Boca. Neste momento isto não está sendo discutido. O que o clube gaúcho quer é um valor maior para vender Marchesín.

O Grêmio tem negociações em andamento com zagueiro e lateral-esquerdo e pretende seguir com estas tratativas. Além disso, espera poder anunciar o volante Cuellar nesta semana. O clube, ainda, segue com esperança de contar com o atacante Niclas Eliasson.