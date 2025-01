Grêmio e Santos travam nova disputa por contratação

No caso do clube gaúcho, a negociação começou ainda em dezembro. O valor da última proposta gremista foi de 800 mil euros pelo empréstimo de um ano, com obrigação de compra de 3,5 milhões de euros se o atacante atingir metas estipuladas em contrato, como número de partidas disputadas.

Eliasson, de 29 anos, pediu para não ser relacionado nas últimas partidas do AEK. O objetivo é acelerar a saída do clube grego para jogar no Brasil. Agora resta saber se será no Grêmio ou no Santos.