Como fica a situação do Inter na Libertadores após a vitória do Nacional contra o Bahia

A vitória do Nacional-URU por 3x1 contra o Bahia em Salvador na quarta-feira (7) embolou o Grupo F da Libertadores. Por enquanto, o Inter segue em segundo lugar . Mas dependendo do resultado desta quinta-feira (8) em Medellín contra o Atlético Nacional-COL, o time colorado poderá ser líder da sua chave. Ou poderá até ficar fora da zona de classificação.

Se o Inter vencer os colombianos nesta quinta, será o líder do grupo . Se empatar, permanecerá em segundo lugar. Mas se perder cairá para o terceiro lugar .

Em caso de vitória, a classificação estará praticamente garantida . O empate pode ser considerado um resultado bom, pois neste caso o Inter ficaria em segundo lugar, com dois jogos pela frente: Nacional, em Montevidéu, e o Bahia, no Beira-Rio. O problema é se perder. Aí teria que ganhar estes dois últimos confrontos.

