Edenilson entra com ação na Justiça contra o Inter; veja o valor que é cobrado 

Desde 2024 no Grêmio, Edenilson soma 57 jogos, quatro gols e sete assistências pelo clube.

O meio-campista Edenilson, hoje no Grêmio, entrou com uma ação na Justiça contra o Inter, cobrando um valor relativo ao direito de imagem pela sua passagem no clube, que terminou em 2022.