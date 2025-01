Boca Juniors abre negociações com o Grêmio para contratar Marchesín

Marchesín é alvo do Boca Juniors para substituir Sergio Romero. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Boca Juniors enfim abriu conversas com o Grêmio para contratar o goleiro Marchesín. Porém, a primeira oferta, apresentada pelos argentinos nesta terça-feira (14), foi prontamente rejeitada pela direção gremista, que considerou os valores muito baixos. No entanto, o clube de La Bombonera prometeu que irá elevar as cifras nos próximos dias. A negociação é considerada em andamento.

Conforme apurado por Zero Hora, a proposta argentina foi de 800 mil dólares (cerca de R$ 4,9 milhões), um valor considerado insuficiente pelo Grêmio para um titular absoluto da equipe. Contudo, apesar da intenção de manter o goleiro, o Tricolor reconhece nos bastidores que o risco de perder o jogador para o futebol argentino é real.

Segundo a imprensa portenha, o Boca Juniors já teria acertado salários com Marchesín e seduziu o atleta com um contrato de dois anos, com opção de renovação por mais um ano em caso de atingimento de metas, um projeto considerado atrativo para um profissional que completará 37 anos em março.

O Grêmio, contudo, definiu que só irá liberar o goleiro sob duas hipóteses: se o atleta afirmar expressamente que deseja se transferir para La Bombonera e se o Boca Juniors no mínimo dobrar a proposta. As tratativas seguem em andamento.

O Boca Juniors definiu Marchesín, que sofre com desconforto muscular, mas como principal e único alvo para o gol após o seu titular, Sergio Romero, sofrer uma lesão grave em um dos joelhos.

Nos últimos dias, as conversas ocorriam apenas entre o presidente do clube argentino, o ex-meia Juan Román Riquelme, e o estafe do atleta. A partir de agora, porém, as tratativas entre os dois clubes estão abertas.

