Jornalista do Diário Olé fala sobre interesse do Boca Juniors por Marchesín: "É um velho desejo"

O jornalista Sergio Maffei, do Diário Olé, da Argentina, concedeu entrevista ao programa "Esporte e Cia.", da Rádio Gaúcha, e atualizou as informações sobre a investida do Boca Juniors sobre o goleiro Marchesín, do Grêmio.

Conforme Maffei, a primeiro proposta do clube argentino pelo atleta não teria sido aceita. Ele acrescenta que não está descartado que o time argentino inclua jogadores na negociação, além de elevar o valor financeiro oferecido.

Na segunda-feira (13), o Grêmio informou que Marchesín está fora dos treinamentos da pré-temporada por conta de uma "sobrecarga na musculatura flexora de quadril da perna direita". O afastamento anunciado pelo Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio é de cinco dias.

Entretanto, Maffei afirma ter apurado junto a fontes próximas ao goleiro que o problema se trata de uma lesão muscular e que o período longe dos gramados pode ser de até duas semanas.

Segundo o jornalista, Marchesín não manifestou desejo de ser liberado para o Boca Juniors. O jogador teria pedido para ficar "à margem" para que os clubes negociem.

De acordo com Sergio Maffei, Marchesín é um sonho antigo do Boca. O interesse no goleiro voltou por conta da lesão de Sérgio Romero, que passou por cirurgia no joelho no início desta semana.

— A partir daí, Boca saiu a buscar outro goleiro. E de repente surgiu o nome de Marchesín, porque é um goleiro com experiência, que conhece o atual técnico de Boca, Fernando Gago, e porque o Boca já o havia buscado em outros mercados. Marchesín é um velho desejo de Boca. O buscou em outras oportunidades, inclusive quando estava no México — explica.

Marchesín tem 36 anos. O contrato dele com o Grêmio vai até dezembro de 2025.