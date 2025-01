William José é o quarto brasileiro com mais gols no Campeonato Espanhol. Robert ATANASOVSKI / AFP / AFP

Ex-Grêmio, Willian José é o novo reforço do Bahia para 2025. O atacante de 33 anos chega ao clube baiano sem custos após rescindir com o Spartak Moscou, da Rússia. As informações são do ge.globo.

O contrato do atacante com a equipe de Salvador vai até o fim de 2026. Ele chega com um currículo vasto no futebol europeu.

Antes do futebol russo, o atacante defendeu: Real Betis, Wolverhampton, Real Sociedad, Las Palmas, Real Zaragoza e Real Madrid B.

No Brasil, o jogador surgiu no Barueri, passou por Rio Preto, São Paulo, Grêmio e Santos. Chegou a ser emprestado para o Deportivo Maldonado, do Uruguai.

Com uma carreira consolidada na Europa, Willian é o quarto maior atacante brasileiro no Campeonato Espanhol, com 82 gols. Ronaldo (116 gols), Rivaldo (107) e Bebeto (86) são os brasileiros com mais gols na competição.