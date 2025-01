O que separa o Grêmio de um novo patrocinador máster na camisa para 2025

Clube negocia mudança na área principal da camisa para 2025. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio trabalha para desatar entraves para ter novo patrocinador máster. O clube teve uma negociação avançada com uma casa de apostas para assumir o posto deixado pelo Banrisul, que a partir de 2025 assumirá um espaço nas costas da camisa.

O principal entrave é o contrato com a Esportes da Sorte. O Grêmio negocia como encerrar a parceria com a casa de apostas. A preocupação é evitar um fim de relação com conflitos.

A empresa que deve assumir o espaço não finalizou as negociações pela área mais nobre da camisa. A KTO tem conversas em andamento com Grêmio e Inter, mas as tratativas não estão concluídas. Segundo fontes consultadas por ZH, o acordo prevê um pagamento de cerca de R$ 60 milhões.

Existe a perspectiva de solucionar essa questão até o dia 22 de janeiro, data da estreia do Grêmio no Gauchão. Mas, caso não se confirme, o clube estuda alterações no uniforme para iniciar a temporada.

Esse valor de patrocínio é considerado fundamental para a injeção de recursos neste momento da temporada. Além do valor do novo patrocínio máster, o Grêmio terá a entrada dos recursos do novo vínculo com o Banrisul.

Agora, o banco pagará cerca de R$ 18 milhões para estampar o logo na parte de trás da camisa, acima dos números. Há gatilhos para aumentar o valor a partir de conquistas esportivas.

Novo fornecedor de material?

Outra situação também será avaliada nos próximos meses. O Grêmio tem contrato com a Umbro para fornecimento de material esportivo. Outras empresas da área começaram a sondar o clube para entender qual o planejamento do clube para o futuro.