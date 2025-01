Liverpool sofre, mas empata com o Nottingham Forest e mantém boa vantagem no Inglês

Em um confronto emocionante, Liverpool e Nottingham Forest, a sensação do Campeonato Inglês, ficaram no empate por 1 a 1, nesta terça-feira, no estádio City Ground. A equipe do técnico Arne Slot sofreu diante de seu único algoz na competição, mas conseguiu igualar o placar e ficou perto de virar nos minutos finais.

Com o resultado, o Nottingham Forest chegou a 41 pontos e subiu para a segunda colocação na competição, seis pontos atrás do adversário, que conseguiu manter uma boa vantagem sobre os concorrentes na liderança. Os anfitriões encerraram uma sequência de sete vitórias no campeonato.

Disposto a impedir nova derrota para a sensação do campeonato, única algoz da equipe nesta edição do Inglês, O Liverpool tomou a iniciativa e partiu para o ataque no primeiro tempo. Apesar do domínio do adversário, o Nottingham Forest foi certeiro. Aos 7 minutos, em sua primeira investida no ataque, Elanga acionou Chris Wood, que bateu rasteiro no canto esquerdo de Alisson para abrir o placar para os anfitriões.

O gol animou o time da casa, que quase ampliou, na sequência, com o brasileiro Murillo. Enquanto o time comandado por Arne Slot parecia ter sentido o golpe, o Nottingham tentava aproveitar e se lançava ao ataque, fazendo com que o líder isolado do Inglês mal ameaçasse sua meta nos 45 minutos iniciais.

O Liverpool voltou do vestiário mais concentrado e passou a levar mais perigo no campo de ataque, embora sem ameaçar o gol de Sels. Somente após as entradas de Tsimikas e de Diogo Jota, aos 20 minutos, os visitantes conseguiram igualar o placar. Logo na primeira jogada da dupla, o lateral cobrou escanteio da direita e Diogo Jota subiu de cabeça para estufar a rede.

A partir daí, o confronto ficou aberto, com as duas equipes se lançando ao ataque e criando boas oportunidades. Na reta final da partida, Diogo Jota, Szoboszlai e Salah tiveram chances de virar o placar, mas o time da casa conseguiu se segurar.

CITY TROPEÇA

Em outro jogo importante da rodada, o Manchester City teve interrompida uma sequência de três vitórias seguidas no Inglês. Atuando fora casa, a equipe do técnico Pep Guardiola saiu na frente, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Brentford. Com o resultado, o City chegou aos 35 pontos e ocupa a sexta colocação.

Aos 21 minutos, De Bruyne recebeu a bola na ponta direita e cruzou para Foden desviar no canto do goleiro Flekken. Aos 32, o meia aproveitou o rebote do goleiro, após finalização do brasileiro Savinho, para ampliar a vantagem.

Na reta final da partida, porém, o Brentford assumiu o comando do jogo e buscou o empate, em finalização de Wissa, aos 36 minutos, e com Norgaard, de cabeça, aos 45 minutos.

Nos outros jogos da rodada, o Chelsea recebeu o Bournemouth e arrancou um empate por 2 a 2 do Bournemouth nos acréscimos, com gol de James em cobrança de falta. Palmer havia inaugurado o placar, mas Kluivert, de pênalti, e Semenyo viraram o placar. O time azul de Londres acumula cinco partidas sem vitória, na quarta posição, com 37 pontos.